Independente, Rosas e Vai-Vai fazem ensaio no Anhembi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A bateria anuncia: já é Carnaval em São Paulo. Os desfiles no Sambódromo do Anhembi, na zona norte, acontece somente nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro. Antes, as escolas de samba realizam os ensaios técnicos no Anhembi para aquecer os tamborins. Essa é uma oportunidade para que os foliões possam acompanhar sua agremiação sem gastar nada. A Independente Tricolor desfila às 22h desta sexta (13). No sábado (14) é a vez das agremiações Nenê de Vila Matilde, Rosas de Ouro, Vai-Vai e X-9 Paulistana (confira programação completa abaixo). Na última quarta (11), a Camisa Verde e Branco abriu os ensaios de 2017, que contará ainda com ao menos 62 apresentações divididas entre as 22 agremiações da Liga. A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio e vai até 17 de fevereiro. Para assistir aos desfiles oficiais, o público deve comprar os ingressos no site da Liga SP, que variam de R$ 30 a R$190 (arquibancada) e de R$ 60 a R$ 550 (para cadeiras e mesas de pista). O desfile das agremiações campeãs será no dia 03 de março -confira abaixo a ordem dos desfiles. Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, a participação nos ensaios é gratuita. "É o momento que os foliões apaixonados pelo Carnaval de São Paulo e por seus pavilhões, começam a sentir o gosto do que cada escola levará para a avenida. Os ensaios técnicos já viraram um acontecimento do calendário paulistano e tratamos eles com a devida organização necessária", explica o presidente da Liga, Paulo Sergio Ferreira. Para o presidente da Gaviões da Fiel, Rodrigo Fonseca, o ensaio técnico é decisivo para o bom andamento de sua escola, tanto que criaram um projeto Comunidade Fiel, com o intuito de fidelizar seus componentes em todos os ensaios. "Este ano mais do que nunca, precisamos que os componentes da Gaviões da Fiel participem em massa dos nossos ensaios técnicos no Anhembi, para que possamos acertar todos os detalhes, simular um desfile de verdade, afinar nosso canto e a dança." Já a presidente da Rosas de Ouro, Angelina Basilio, os ensaios técnicos são como grande oportunidade de aproximação com o público. "Os ensaios técnicos estão virando um grande point em São Paulo. As escolas estão cada vez mais preocupadas com eles, tentando fazer de uma maneira impecável, quase como um desfile, e isso atrai cada vez mais público." CONFIRA A ORDEM DO DESFILE DO CARNAVAL 2017: Sexta-feira (24 de fevereiro) - Grupo Especial 1. Tom Maior 2. Mocidade Alegre 3. Unidos de Vila Maria 4. Acadêmicos do Tatuapé 5. Gaviões da Fiel 6. Acadêmicos do Tucuruvi 7. Águia de Ouro Sábado (25 de fevereiro) - Grupo Especial 1. Mancha Verde 2. Unidos do Peruche 3. Império de Casa Verde 4. Dragões da Real 5. Vai-Vai 6. Nenê de Vila Matilde 7. Rosas de Ouro Domingo (26 de fevereiro) - Grupo de Acesso 1. Estrela do Terceiro Milênio 2. Leandro de Itaquera 3. Camisa Verde e Branco 4. Independente Tricolor 5. X-9 Paulistana 6. Imperador do Ipiranga 7. Colorado do Brás 8. Pérola Negra