Corinthians entra em consenso por Drogba

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians entrou em consenso para a contratação de Didier Drogba. Depois de ver a diretoria rachar opiniões pela chegada ou não do atacante, a equipe paulista tem unanimidade pela chegada do experiente atacante.

Transformar Drogba em unanimidade foi um trabalho desenvolvido pelo presidente Roberto de Andrade, que se mostrou favorável à chegada do atleta desde o início. Na noite de quarta-feira, Roberto havia dado sinal verde para o Corinthians formalizar o interesse pelo centroavante. Os valores apresentados são vistos como acessíveis, com salários na faixa de R$ 500 mil.

O marketing, vale lembrar, tem parceiros encaminhados para ajudar em recursos adicionais. Em entrevista nesta sexta-feira (13), durante a apresentação de Gabriel, o diretor de futebol, Flávio Adauto, disse que há chance de o atleta chegar.

"Falando de Drogba, o que existe é uma ação de marketing. E nós, da diretoria de futebol, vamos esperar para ver o que vai acontecer. No passado, tivemos algo parecido que parecia que não iria acontecer, mas aconteceu: a chegada do Ronaldo Fenômeno. Não tem ninguém do Corinthians indo para Londres. Vamos ver a viabilidade dessa situação de marketing vir para o futebol. Amanhã devemos ter posições mais concretas e condizentes para o momento", afirmou.

"Contra, eu nunca vou ser. Eu sempre relevo pensamentos pessoais a favor do Corinthians. Eu não mudei de posição, não tinha conhecimento da ação de marketing. O grande exemplo que nós temos é o do Ronaldo Fenômeno", completou.

Sem clube desde o fim de novembro, quando deixou o Montreal Impact, da Major League Soccer (EUA), Drogba gostou da possibilidade de atuar no futebol brasileiro, e no Corinthians, em seu último estágio da carreira. Há confiança nos dirigentes por um 'sim' após conversas com empresários do jogador.

Apesar da proposta oficial só ter sido enviada nesta quinta-feira (12), Drogba e Corinthians já conversam há vários dias. Segundo fontes ligadas à direção, o marfinense reduziu de forma sensível sua pedida inicial e ficou próximo da realidade financeira do futebol brasileiro. Ainda assim, o negócio só se tornou possível em razão da associação de empresas ao projeto idealizado pelo superintendente de marketing Gustavo Herbetta –ele deixou o clube na segunda-feira.