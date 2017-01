Corinthians busca virada contra o Coritiba e avança às oitavas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Saindo pela primeira vez atrás no placar na competição, o Corinthians mostrou certo nervosismo, mas conseguiu superar o Coritiba e avançar para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Nesta sexta-feira (13), em Taubaté, o time alvinegro virou o jogo e venceu por 2 a 1, gols de Carlinhos e Marquinhos – Julio Rusch marcou para os paranaenses.

A classificação faz do Corinthians o único grande paulista remanescente na competição. Mais cedo nesta sexta-feira, o Santos perdeu para o Avaí e deu adeus ao torneio. Antes disso, na segunda fase, São Paulo e Palmeiras foram eliminados por Chapecoense e Sport, respectivamente.

Dono da melhor campanha entre os remanescentes no torneio, o Corinthians foi surpreendido logo aos 4 minutos da primeira etapa. Thalisson avançou pela linha de fundou e cruzou. Lalau ajeitou de cabeça e Julio Rusch, livre dentro da pequena área, completou para o gol.

Em desvantagem no marcador, o Corinthians apresentou nervosismo para buscar o empate. As principiais jogadas da equipe paulista na primeira etapa acabavam sendo desperdiçadas por causa de jogadas individuais.

O gol de empate veio aos 47 minutos. Pedrinho fez grande passa pelo alto para Carlinhos, que brigou com os zagueiros dentro da área e deu uma espécie de voleio para empatar o jogo.

A bola ainda desviou na marcação antes de morrer no fundo das redes. No segundo tempo, o Corinthians continuou na pressão e buscou a virada aos 11 minutos. Marquinhos roubou a bola no meio-campo e fez grande jogada.

O camisa 11 avançou em velocidade pela direita, invadiu a área, limpou o zagueiro e bateu no canto do goleiro Gabriel. Com a vitória, o Corinthians se classifica para enfrentar o Internacional nas oitavas de final.

O time gaúcho avançou de fase ao vencer o Ceará por 1 a 0, também nesta sexta-feira (13).