Coritiba perde para o Corinthians e é eliminado da Copinha

Coritiba e Corinthians na Copinha (foto: Divulgação/Agência Corinthians/Rodrigo Gazzanel)

O Coritiba está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. A eliminação ocorreu nessa sexta-feira (13) à noite com a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, de virada, pela terceira fase da competição. Julio Rusch marcou o gol do Coxa. Carlinhos e Marquinhos fizeram para o time paulista.

Os resultados dessa sexta-feira também provocaram a eliminação do Paraná. O time da Vila Capanema perdeu por 3 a 0 para a Ponte Preta na quinta-feira, também pela terceira fase. O Paraná tinha chances de se classificar com uma combinação de resultados, que acabou não acontecendo.

O Atlético-PR foi eliminado na segunda fase pelo Ituano, nos pênaltis. O Londrina não passou da primeira fase – somou três empates em três jogos e acabou eliminado.

O JOGO

O Coritiba entrou em campo com uma campanha de três vitórias e um empate. Já o time da casa, contava com quatro vitórias. O Coxa foi a campo com Gabriel, Thalisson Kelven, Romércio, Willian, Léo, Carvalho, Julio Rusch, Lalau, Matheus Bueno, Índio e Mosquito.

Com a saída de bola, o Verdão se mostrou bem postado em campo desde os primeiros momentos e foi para cima. Não demorou muito e o Coxa abriu o placar com um gol de jogada bem trabalhada. Aos quatro minutos, Léo veio em velocidade pela esquerda, fez o cruzamento, Lalau ajeitou e cabeça e Rusch, também de cabeça, mandou para as redes.

Com a vantagem no placar, o Coritiba precisava fazer um jogo inteligente para segurar o Corinthians que tinha sua torcida ao lado. A partida ficou mais equilibrada com a piazada coxa-branca efetuando uma marcação inteligente dentro das quatro linhas.

Aos 16’, Gabriel fez uma bela jogada se atirando na frente de Marquinhos. No minuto seguinte, o time paulista quase empatou, mas a bola foi para fora. Aos 30’, o Coxa precisou realizar uma substituição forçada, Carvalho sofreu uma falta não anotada pelo árbitro e deixou o campo com dores. Romeu entrou no jogo. Aí, no último lance do primeiro tempo, já nos acréscimos, o Corinthians empatou a partida.

No intervalo da partida, Matheus saiu para entrada de Paraíba. Se no primeiro tempo o Coxa começou bem, no início da etapa complementar não foi bem assim. Aos 11’, o Corinthians fez o segundo gol.

Aos 16’, Julio Rusch fez uma bela cobrança de falta e o goleiro corinthiano espalmou evitando o gol alviverde. Índio também teve chances de empatar, mas sem sucesso. Então, Sandro Forner fez outra alteração no Coxa, colocando o Nathan no lugar de Lalau.

Aos 35’, por muito pouco Léo não fez o segundo gol do Coxa. O Verdão tentava chegar de todos os jeitos. Léo, mais uma vez, teve chance, foi de peixinho na bola, que subiu muito, com perigo. Embora tenha lutado até o último momento, o Verdão deixou a Copa São Paulo 2017.