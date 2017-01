Cruzeiro vence Bragantino e vai às oitavas

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro deu o troco no Bragantino e alcançou mais um passo importante na busca pelo bicampeonato da Copa São Paulo de Juniores. Após ser derrotada na fase de grupos, a equipe mineira voltou a enfrentar o Massa Bruta, agora em jogo válido pela terceira fase da competição. Mas desta vez o resultado foi favorável. Com gols de Thonny Anderson, Vitinho e Rick Sena, a Raposa venceu por 3 a 0 e avançou às oitavas de final da Copinha.

Agora o Cruzeiro aguarda o vencedor de Flamengo e São Caetano, que ainda jogam nesta sexta-feira. Já o Bragantino, apesar da derrota, também conseguiu se classificar conforme o regulamento, já que terminou a terceira fase com a melhor campanha entre os times perdedores. Desta forma, a equipe paulista irá enfrentar o Juventude nas oitavas de final.

Para construir a vitória, o Cruzeiro aproveitou o início de cada tempo e pegou o adversário praticamente ainda frio em campo. Nos primeiros minutos de jogo, a jogada celeste começou com o rápido arremesso de lateral e contou com a força, velocidade e categoria de Thonny Anderson para ganhar de dois zagueiros e abrir o marcador com muita tranquilidade. Ainda sem ter jogado no estádio Baetão, o Bragantino estranhou o gramado sintético, mas reagiu bem ao gol sofrido. O time só não contava com a pontaria descalibrada e as ótimas intervenções do goleiro Jonathan. Por duas vezes, o goleiro impediu o empate, salvando duas finalizações cara a cara com o adversário. O segundo tempo mal tinha começado e o Cruzeiro tratou logo de garantir sua classificação. Vitinho (que já havia marcado um golaço contra o Bahia) arrancou do meio-campo, passou por três oponentes, invadiu a área e tocou no canto direito do goleiro. 2 a 0 Cruzeiro. Golaço que deixou o Bragantino sem forças para uma reação e deu total tranquilidade para o Cruzeiro começar a pensar no próximo jogo, valorizar a posse de bola, poupar desgaste físico e apenas administrar o triunfo. Mas ainda cabia mais antes do apito final. Rick Sena entrou em campo e deixou o dele após ganhar a disputa com Caio Talarico e tocar na saída do goleiro. 3 a 0 e fim de papo, mas sem eliminação para nenhum dos lados em campo.

BRAGANTINO 0x3 CRUZEIRO

Motivo: 3ª fase da Copa São Paulo 2017

Data/Hora: 13/01/2017, às 19h

Local: Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo

GOLS: Thonny Anderson 4'1ºT (0-1); Vitinho, 2'2ºT (0-2); Rick Sena, 36'2ºT (0-3)

Cartões amarelos: Gustavo, Calebe, Artur (BRA); Márcio (CRU)

BRAGANTINO: Alyson; Calebe, Caio Talarico, Vitor (Caio Duarte) e Lucas Vinícius (Giovani); Gustavo (João Victor), Guilherme, Rodrigo (Lucas Felipe) e Lucas Nathan; Kaio Lucas (Artur) e Bruno Oliveira (Paulo Júnior). Técnico: Marcos Paulo Grippi. CRUZEIRO: Jonathan; Kevin (Vinícius), Patrick, Tonhão (Gustavo Rissi) e Victor Luiz; Thiago Souza (Natan), Márcio (Marco Antônio); Vander, Vitinho e João Luiz (Cesinha); Thonny Anderson (Rick Sena). Técnico: Marcos Valadares.