Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 7 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4284 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (13) em Belém (PA) De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 7,0 milhões. Os números sorteados foram: 11, 21, 31, 49, 65. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 78 apostas ganhadoras, R$ 7.489,51 Terno - 3 números acertados - 7.400 apostas ganhadoras, R$ 118,71 Duque - 2 números acertados - 171.300 apostas ganhadoras, R$ 2,82 LOTOFÁCIL O concurso 1461 da Lotofácil teve três ganhadores, que levaram R$ 625.164,78. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,7 milhão. Os números sorteados foram: 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25. Veja o rateio: 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 625.164,78 14 acertos - 477 apostas ganhadoras, R$ 1.728,28 13 acertos - 16.714 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 198.211 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1.006.791 apostas ganhadoras, R$ 4,00 LOTOMANIA Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1727 da Lotomania. Na faixa de zero acertos, também não houve vencedor. As dezenas sorteadas foram: 05, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 25, 26, 44, 49, 55, 62, 65, 82, 88, 89, 90, 91. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 4,6 milhões. Confira o rateio: 20 acertos - Não houve acertador! 19 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 46.101,90 18 acertos - 182 apostas ganhadoras, R$ 1.357,00 17 acertos - 1.794 apostas ganhadoras, R$ 96,36 16 acertos - 9.046 apostas ganhadoras, R$ 19,11 15 acertos - 38.598 apostas ganhadoras, R$ 4,47 0 acertos - Não houve acertador!