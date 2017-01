Em jogo de sumiço de bolas, Fla vence São Caetano e avança na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo onde novamente o Flamengo sobrou, venceu o São Caetano por 3 a 0 e avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a curiosidade ficou por conta do sumiço de bolas ao longo da partida. De acordo com a reportagem do Sportv, um gandula relatou que no início do duelo, eles tinham sete bolas. Conforme o jogo foi se desenrolando e as bolas foram para a arquibancada, os torcedores não a devolveram e, no fim, somente três sobraram. O JOGO No primeiro tempo, o Rubro-Negro dominou as ações e só não fez mais gols por conta da bela atuação do goleiro Wagner, do São Caetano, que executou belas defesas. Os cariocas abriram o placar aos 9 minutos com um belíssimo chute de fora da área e de primeira de Jean Lucas, que diz se inspirar no francês Pogba, do Manchester United (ING). Na etapa final, após escanteio cobrado pelo badalado Vinícius Júnior, Dener, de cabeça, ampliou. Já nos acréscimos, o São Caetano chegou a assustar com uma bola na trave, mas aos 47, Jardel aproveitou o bate e rebate da zaga e, de voleio, fechou o caixão. Nas oitavas de final, o Flamengo fará um clássico com o Cruzeiro.