Zico anuncia saída do comando técnico de time da Índia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de três temporadas, Zico não é mais técnico do FC Goa, da Índia. O ídolo do Flamengo comunicou sua saída do clube pelas redes sociais, afirmando que decidiu por não renovar o contrato. Nas três temporadas em que esteve à frente do Goa, Zico não conseguiu conquistar o título nenhuma vez. O melhor resultado foi em 2015, quando chegou à final, mas perdeu para o Chennaiyin, por 3 a 2. "Independentemente de resultados, foram períodos de muita entrega e determinação para fazer o melhor. Agradeço de coração todo o carinho e respeito por todos em Goa, não só torcedores e também agradecer a todos os atletas e membros da comissão técnica que tive a oportunidade de trabalhar", escreveu nas redes sociais.