Final de semana de tempo estável e calor no Paraná

O primeiro dia do final de semana inicia com temperaturas amenas ao amanhecer no sul e leste do Paraná. Mas a presença do Sol e as poucas nuvens favorecem para uma rápida elevação das temperaturas, não só nessas regiões, mas também em todos os setores do Estado. Um sistema de alta pressão sobre o Oceano inibe a formação de nuvens sobre o continente. Portanto, há baixa probabilidade para eventos de chuva, que devem ocorrer de forma isolada durante o decorrer da tarde.

O domingo será mais um dia de calor, Sol e tempo estável na maior parte da Região Sul do Brasil. Nessa região do país apenas mais ao norte do Paraná é que há mais possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Que devem ocorrer no final da tarde e a noite. As temperaturas ao amanhecer continuam amenas no sul e RMC.