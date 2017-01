Grupo incendeia dois ônibus em avenida de Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois ônibus coletivos foram incendiados na noite desta sexta-feira (13) na avenida Paralela, em Salvador (BA), na altura do bairro de Pernambués. Segundo o relato de testemunhas à polícia, um grupo parou os dois ônibus, mandou os passageiros descerem e ateou fogo nos veículos. Antes de incendiar os veículos, o grupo bloqueou uma via marginal da avenida com pneus, que também foram queimados. Nenhum passageiro ficou ferido. Pouco antes do ato criminoso, um protesto era realizado nas proximidades por causa de uma ação policial que teve como resultado a morte de um adolescente. Policiais militares, civis e bombeiros estiveram no local onde os ônibus foram queimados. Agentes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos investigam o caso. Na manhã desta sexta, o soldado da PM Jaílson César dos Santos Medes foi morto após reagir a assalto dentro de um ônibus na avenida Paralela. Um dos suspeitos se entregou à polícia e contou que entrou em luta corporal com o policial e um adolescente que o acompanhava no assalto pegou sua arma e atirou. O adolescente não foi encontrado. Não há informações oficiais sobre a relação entre a morte do soldado, a ação policial no bairro de Pernambués e o incêndio nos ônibus.