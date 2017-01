Acidente em rodovia no Equador deixa ao menos 19 mortos e 17 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente em uma rodovia na costa do Equador envolvendo um ônibus e um veículo escolar deixou ao menos 19 mortos e 17 feridos, informou o Serviço Integrado de Seguridade EQU 911. "Até o momento se registram 19 mortos", indicou o órgão, que não soube informar qual o número de passageiros que viajavam no ônibus de serviço interprovincial. Uma fonte do Serviço Integrado de Seguridade indicou que o veículo escolar "não cumpria uma rota", pois não levava estudantes. Os 17 feridos, alguns deles graves, foram encaminhados a vários hospitais como do porto de Guaiaquil, acrescentou o EQU 911. O acidente ocorreu entre as localidades costeiras de Yaguachi e Milagro (região sudoeste do Equador), informou o serviço de emergências. Além do ônibus e do veículo escolar, um veículo 4x4 também foi atingido. Os acidentes em rodovia aparecem entre as maiores causas de mortalidade no Equador.