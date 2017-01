Alecsandro herda a 9, e Palmeiras 'se acalma' na busca por centroavante

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A postura convicta de Atlético-MG e Atlético Nacional sobre os valores de Lucas Pratto e Miguel Borja –10 milhões de euros e 15 milhões de euros, respectivamente- afastaram o Palmeiras de buscar o tão sonhado centroavante neste momento. Tanto que o atual campeão brasileiro se 'acalmou', após uma semana de temporada, na busca pelo substituto ideal de Gabriel Jesus. Um sinal evidente de que as opções para o ataque satisfazem Eduardo Baptista ocorreu na última sexta-feira. Alecsandro trabalhou na última sexta-feira e assumiu definitivamente a camisa 9, pertencente a Cristaldo no ano passado e possivelmente reservada para Pratto ou Borja. Alecsandro, inclusive, inicia a temporada em vantagem para exercer a função mais ofensiva do 4-1-4-1 do novo Palmeiras. Durante os trabalhos táticos, o centroavante de 35 anos treinou durante a maior parte do tempo entre os titulares. Além de Alecsandro, o líder na disputa pela vaga nesta primeira semana de trabalho, Barrios também surgiu como opção para atuar com o quarteto Róger Guedes, Tchê Tchê, Moisés e Dudu. O recém-chegado Willian, por outro lado, realizou o primeiro treino apenas na sexta-feira. As negociações para a chegada de um centroavante de impacto dependerão, essencialmente, de uma mudança na atual postura palmeirense; especialmente da patrocinadora. Depois de emprestar pouco mais de R$ 30 milhões para contratações neste ano, a Crefisa se concentra apenas em finalizar o acordo para a renovação no compromisso de patrocínio. Alexandre Mattos também admite que a chegada de um grande nome ocorreria apenas em uma 'situação especial'. A Crefisa, por outro lado, descarta neste momento novamente presentear o Palmeiras com reforços.