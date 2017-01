Carille indica planos para elenco do Corinthians com lista da Florida Cup

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com voo marcado para a noite do próximo domingo (15), rumo aos Estados Unidos, onde participará da Flórida Cup, o Corinthians dará a sua primeira demonstração pública dos planos de Fábio Carille. É com a lista de relacionados que o treinador deixará claro com quais jogadores ele conta para 2017 e quais poderão ser incluídos na lista de dispensa. Em entrevistas, o técnico já deixou claro que pretende trabalhar com 28 jogadores. Hoje, o site do clube mostra um grupo de 35 atletas. Ou seja, sete precisarão ser cortados. Cristian, por exemplo, pode nem ser relacionado. Com o salário na casa dos R$ 400 mil, o volante ocupa o topo da lista de pagamentos e simplesmente não é aproveitado. E, neste primeiro momento, parece não fazer parte dos planos do clube. A diretoria já deixou claro que poderá ser facilmente negociado caso haja interessado. No ano passado, Cristian esteve em 18 partidas durante todo o ano, mas só atuou por 90 minutos em sete ocasiões. Em 2016, o Corinthians entrou em campo em 67 ocasiões. Ou seja, o experiente atleta foi titular em pouco mais de 10% das partidas. Na temporada passada, inclusive, Cristian teve a chance de trabalhar com Carille e não foi tão aproveitado. Em seis jogos com o então auxiliar no comando, ele esteve em campo por apenas 14 minutos, sendo 13 deles saindo do banco de reservas na vitória em cima do rebaixado Santa Cruz. Há ainda outras incógnitas como Lucca, Marlone e Guilherme. Todos eles receberam propostas, mas, em um primeiro momento, ficarão no Parque São Jorge. Carille deixou claro em sua entrevista que seu grande plano para a atual temporada, considerando o baixo poder de investimento corintiano, é aproveitar as categorias de base. Maycon é um dos que pode ter mais presença entre os titulares.