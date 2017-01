Vontade de voltar a morar no Rio pesa para Wagner escolher o Vasco

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ele é mineiro de Sete Lagoas, mas o Rio ganhou um lugar no seu coração e virou sua segunda casa. De 2012 a 2015 no Fluminense, Wagner e sua família pegaram apreço pela Cidade Maravilhosa e a questão foi um dos pontos que pesaram na escolha do meia em defender o Vasco. Há pouco mais de um ano defendendo o Tianjin Teda, ele teve dificuldades de adaptação na China, principalmente seus filhos, o que motivou o desejo em retornar ao Brasil. Outro ponto que atrai Wagner ao Vasco é o treinador da equipe: Cristóvão Borges, com quem trabalhou no Fluminense e viveu sua melhor fase no Tricolor. Para selar, porém, um desfecho positivo com o Cruzmaltino, Wagner terá que rescindir seu contrato com o clube chinês, situação bem semelhante que ocorre com o atacante Luís Fabiano, outro bem encaminhado com o Vasco. Otimistas, os representantes do meia acreditam que tal liberação possa ocorrer nos próximos dias. Enquanto isso, a diretoria vascaína age com cautela para que o negócio não ganhe obstáculos. A transação envolvendo Wagner e Vasco foi dada em primeira mão pelo blogueiro do UOL Alexandre Praetzel. QUASE FECHOU COM O CORINTHIANS Wagner esteve bem próximo do Corinthians. Nos corredores do Parque São Jorge, a contratação já era dada como certa. Nos últimos dias, porém, a diretoria desistiu do negócio. A mudança de postura do clube paulista pode ter relação com outros dois negócios: Jadson e Anderson, também meias e mais bem avaliados pela comissão técnica. Anderson foi oferecido pelo Internacional em troca por Guilherme, que não gostaria de deixar o Corinthians. Ainda assim, o meia colorado agradou o treinador Fábio Carille e a direção corintiana.