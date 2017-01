Fabrício precisa convencer Mano para ficar no Cruzeiro

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A lateral esquerda do Cruzeiro ganhou o acréscimo de duas novas peças para este ano. Além de Bryan e Edimar, que já estavam no clube, Diogo Barbosa e Fabrício engrossam a concorrência pela titularidade no setor. Porém, com tantas opções à disposição de Mano, pelo menos um deles deverá deixar o clube temporariamente. Este é o planejamento da diretoria, que vê o lado esquerdo inchado neste momento e estuda colocar algum de seus atletas para empréstimo. Recém-chegado, Fabrício tem boas lembranças com Mano, mas já tem a missão de provar nesta pré-temporada que ainda pode ser um jogador importante no time. "A questão do Fabrício chegou agora, na conclusão da negociação entre Robinho e Fabiano. É um atleta que o nosso treinador ainda fará uma avaliação. É uma posição que estamos mais inchados. Então nesta pré-temporada o Mano irá fazer uma avaliação. Não ficaremos com tantos jogadores na lateral esquerda", falou o presidente Gilvan de Pinho Tavares, adiantando que alguém deverá sair. Fabrício chegou ao Cruzeiro em abril de 2015, depois de uma saída conturbada do Internacional. Respirando novos ares, o jogador ganhou mais oportunidades a partir do momento que Mano desembarcou na Toca, no segundo semestre daquele ano. Com o treinador, o lateral foi titular em onze partidas, totalizando 13 participações em 16 jogos. Contratado para a temporada 2017, Diogo Barbosa também larga na frente por uma vaga na equipe principal. O jogador foi confirmado no clube ainda no final do último Brasileirão e sua chegada contou com o aval de Mano Menezes. Portanto, o jovem Bryan e o veterano Edimar são os principais concorrentes nesta briga particular pela permanência no clube. Vale lembrar que ainda neste início de ano o Cruzeiro dispensou o chileno Mena. O lateral estava no São Paulo e retornou de empréstimo, mas não chegou nem a se reapresentar na última segunda-feira. Juntamente com Willians, o jogador não está nos planos para a temporada e foi liberado para procurar uma nova equipe.