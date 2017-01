FAS recebe representantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua

A presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Larissa Marsolik Tissot, e sua equipe técnica receberam, na última sexta-feira (13), representantes dos movimentos nacionais da População em Situação de Rua e dos Catadores de Materiais Recicláveis. Durante a reunião, realizada na sede da FAS, a equipe ouviu o grupo para, em conjunto, definir ações estratégicas que garantam a atenção, os direitos e o resgate dessas pessoas. Novo encontro será realizado na próxima semana com o intuito de definir a agenda de trabalhos.

“A FAS está de portas abertas para dialogar e, principalmente, definir ações que nos permitam avançar”, frisou a presidente da FAS, Larissa Tissot. Segundo ela, o compromisso da atual gestão é dar condições de cidadania a todas as pessoas que estão nas ruas e fazer com que tenham oportunidades de gerenciar suas próprias vidas.

O coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua no Paraná, Leonildo Monteiro Filho, destacou a importância do diálogo para a definição de políticas públicas que garantam os direitos dessa população. “É muito bom ser ouvido e poder contribuir para essa causa”, disse.

Perfil - Filho estima que 4 mil a 5 mil pessoas estejam vivendo nas ruas de Curitiba. Segundo ele, o perfil desses indivíduos sofreu mudanças ao longo dos anos e hoje é possível encontrar muitos deles com boa formação educacional, o que pode ser levado em consideração em futuras ações.

Para o coordenador, muito mais do que aumentar o número de vagas de acolhimento, é preciso investir na capacitação e na geração de emprego para essas pessoas. “Nosso objetivo é que essa população trabalhe e tenha moradia”, destacou. Filho defende a implantação de repúblicas, onde as pessoas possam ter um abrigo, se comprometendo a contribuir financeiramente para a manutenção dos locais.

A diretora de Projetos Especiais da FAS, Maria Alice Erthal, lembrou que, desde o fim de semana, educadores socais estão percorrendo as ruas e praças para abordar as pessoas que estão vivendo nas ruas de Curitiba. “Nosso primeiro passo é conhecer essa população e, em seguida, traçar um plano de trabalho que garanta os direitos de todos”, destacou.

Equipe - Participaram também da reunião a superintendente de Assistência Social, Elenice Malzoni; e a assessora de integração e articulação com a comunidade, Eliane do Rocio Wosgerau Santos, ambas da FAS; o coordenador municipal do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Maurício Pereira; a coordenadora estadual do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis; e o antropólogo Tomás Melo.