Abbas visita o papa e fala sobre possível transferência de embaixada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco recebeu neste sábado (14), em audiência privada no Vaticano, o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, que foi à Roma inaugurar a nova embaixada palestina na Santa Sé. Falando rapidamente aos jornalistas, Abbas reiterou sua posição sobre a promessa de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, em transferir a embaixada da nação de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Para Abbas tal ação poderá comprometer o processo de paz no Oriente Médio. "Vamos esperar para ver se isso acontece. Se ocorrer, não ajudará a alcançar a paz, e esperamos que não ocorra", disse. O gesto romperia com a política histórica dos EUA e de grande parte da comunidade internacional, ao qual o status de município de Jerusalém, que os palestinos também reivindicam como capital de seu futuro estado, deve ser firmado através de negociação. ANJO DA PAZ Entre os presentes que trocaram, Mahmoud Abbas ofereceu ao papa uma pedra da igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém, segundo informou Greg Burke, diretor do gabinete de imprensa do Vaticano. Com esta visita já são três vezes que o pontífice e Abbas se reúnem. Em 2014 o papa Francisco esteve em Israel para se encontrar com o líder palestino e em 2015 foi a vez de Abbas ir à Santa Sé para falar da canonização de duas religiosas palestinas. As relações entre o Vaticano e as autoridades palestinas entraram numa nova etapa em 2015 quando se firmou o acordo para abertura da embaixada palestina. O acordo, que aconteceu dois anos depois do Vaticano reconhecer a Palestina como Estado, provocou ira em Israel, que também não gostou quando o papa classificou Abbas como "anjo da paz" no encontro de 2015.