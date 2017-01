Botafogo pede empréstimo de atacante Guilherme, e Grêmio analisa liberação

MARINHO SALDANHA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo quer contratar o atacante Guilherme, do Grêmio. Com 21 anos, o jogador não está entre os titulares do técnico Renato Gaúcho e pode ser liberado por um ano. A direção do Grêmio confirma a procura e analisa proposta do alvinegro. Na temporada passada, o jogador disputou 19 partidas, normalmente entrando no decorrer dos jogos ou começando quando o time suplente era utilizado. A tendência é que o time tricolor libere o jogador por empréstimo, com cláusula de compra definida. O vínculo com o clube gaúcho vai até o fim de 2018. Com base feita no Grêmio, pode ser o segundo período de empréstimo da carreira dele. No começo do ano passado, defendeu o São José no Campeonato Gaúcho. Marcando, inclusive, gol contra o Grêmio. Gaúchos reformulam o ataque Perto de anunciar o peruano Beto da Silva e depois dos insucessos com Kayke, Fernández e Colmán, o Grêmio ainda busca opções na linha de frente. O plano é que o setor passe por mudança bastante interessante. Pedro Rocha negocia renovação de contrato, mas tem proposta para deixar o time.