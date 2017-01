SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Corinthians deu uma coletiva de imprensa neste sábado (14) para falar sobre a possível contratação de Drogba. Com presenças do diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, e do gerente de futebol, Alessandro, os dirigentes afirmaram que a proposta oficial foi feita e o time brasileiro aguarda retorno do jogador. "Não tem ninguém nosso no exterior tratando desse assunto. O Corinthians encaminhou resposta concordando com exigências que não são tantas com as colocações feitas e enviou documento ao representante do atleta falando ser possível atender as solicitações que se enquadram ao futebol brasileiro", disse Flávio Adauto, diretor de futebol do clube. Fávio Adauto ainda comentou sobre uma entrevista que um dos agentes de Drogba deu ao jornal francês L'Equipe, na qual nega contato com o Corinthians. O diretor do Corinthians afirmou que o atleta tem mais de um agente. "O jogador estava vivendo nos EUA e não tem um só agente. A informação é que tem dois ou três que o representa. Quem se comunicou com o marketing do Corinthians. É uma ação que o futebol se integra ao marketing e as informações são passadas para nós. Tivemos reunião com o presidente e tomamos conhecimento da proposta, que foi encaminhada. Se é imediata, para amanhã, para hoje, muito difícil dizer. Eles já receberam e estamos pela resposta do atleta", comentou. Gerente de futebol, Alessandro explicou ainda que todo o negócio com Drogba foi estudado. "Só posso afirmar que não tem nada descabido e suportável com parceria entre futebol e marketing. Tem todo projeto e estudo que foi feito. Assinamos este documento com convicção. Demos um passo, subimos um degrau. Nós estamos viajando amanhã. Vamos viajar amanhã 23h55", analisou. Flávio Adauto ainda ressaltou que não há um racha entre o setor de futebol e de marketing do clube por conta do contato com Drogba e ressaltou não querer "frustrar o torcedor corintiano. "Mantenho preocupação de não deixar que torcedor seja frustrado. Tenho que torcer muito e torço para dar certo. Espero que dê certo, pois seria muito importante. Uma proposta que existe e é oficial e precisa ter resposta. Estamos adotando cautela. Como as coisas vazam você não vai poder esconder", explicou Adauto. "Espero que se concretize. Foi uma iniciação feita pelo marketing, fomos consultados, o técnico foi ouvido. Ele sabe de tudo. Nós passamos tudo a ele. Neste caso espero que dê certo", disse. Alessandro, também exaltou a ausência de conflitos entre os setores. "Primeiro contato feito pelo departamento de marketing e sempre houve integração entre marketing e departamento de futebol. Nunca houve atrito. Nunca houve nenhum problema. Estas relações são fundamentais e eles têm total liberdade para conversar, tudo em prol do clube. Não houve descontentamento e melindre", comentou. Flávio Adauto pediu discrição quanto às negociações com Drogba. "Resposta nossa foi enviada e tem que esperar para ver o que vai acontecer, se tem entraves ou não. No momento que você diz eu quero, aprece mais quatro e cinco que querem. Aceitamos o que está aí. E aí divulga isso no mundo inteiro. Ai o cara que está na Alemanha pensa. Se o Corinthians pode, por que não posso? É normal. Por isso precisamos ter cuidado o tempo todo". Adauto ressalta que proposta por Drogba cabe no orçamento "Fugiria dos padrões se fosse estratosférica e não será entrave neste momento. Não dá para dizer o que vai acontecer. Com Ronaldo foi fenomenal e fantástico. Quando traz alguém nestas circunstâncias temos a mesma expectativa, mas não é ciência exata. Jogador bom é o que dá certo. Expectativa nossa é positiva. Parte técnica há avaliação, parte financeira ninguém vai fazer Corinthians com problemas financeiros maior ou menor por causa de uma contratação". Diretor não comenta sobre Jadson "Vamos falar se for caso quando for falado que ele não tem vínculo com ninguém e quem inicia estas conversações. São dezenas, todas semanas temos ofertas de nome. Negócio do Jadson: ele tem vínculo. A hora que não tiver vínculo, vamos conversar", disse Adauto. Alessandro explica sobre Wagner "Usar a palavra "desistiu" não sei se seria o ideal. Tanto atleta como Corinthians perderam o timing e vida que segue. Planejamento nossos tem de superior a um atleta só".