Com lesão muscular, Ariel perde pré-temporada do Internacional

MARINHO SALDANHA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ariel não participará da pré-temporada do Internacional. Com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, o centroavante não poderá participar das atividades pelas próximas três semanas. Neste sábado, o jogador completou o terceiro período de treinamentos fora de atividades. Antes, esteve na academia realizando atividades de reforço, mas foi constatada uma lesão que forçará parada. O gringo não tem permanência garantida no Internacional. Cotado em clubes do exterior e com vínculo apenas até o meio da temporada, pode ser negociado ainda durante o período de recuperação. Ariel marcou apenas um gol pelo Inter no ano passado. Contratado por indicação do técnico Argel Fucks, foi comandado apenas uma vez por ele antes da queda. O comandante, inclusive, tentou o levar para o Vitória agora. O Internacional realizou trabalho técnico na manhã deste sábado. À tarde, novo período de preparação em Porto Alegre. No domingo a pré-temporada inicia no município de Viamão.