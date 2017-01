Menina encontra mala com R$ 30 mil roubados de lotérica no Litoral

Redação Bem Paraná com informações do G1

14/01/17 às 12:40 Redação Bem Paraná com informações do G1

Uma menina de 12 anos de idade encontrou em um terreno no balneário de Shangri-la (Litoral do Estado) neste sábado (14) uma mala com R$ 30 mil em dinheiro. Segundo a Polícia Militar (PM), o dinheiro foi roubado de uma lotérica do balneário de Ipanema, também no Litoral paranaense. Quatro suspeitos foram presos, de acordo com a PM.

Ainda segundo a polícia, a lotérica foi assaltada por volta das 4 horas da madrugada deste sábado. Os suspeitos fugiram em um carro com placas de São Paulo e foram presos com R$ 875,00, segundo a PM.



Os suspeitos não não informaram onde estaria o restante do dinheiro. Dos quatro presos, três têm passagem por crimes como furto, estelionato e receptação, de acordo com a polícia. Por volta das 9 horas, um telefonema para o 190 informou que uma criança havia encontrado a mala com notas, moedas e cartões telefônicos. O proprietário da lotérica foi contatado para acompanhar conferir o dinheiro.