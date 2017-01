Começa neste sábado venda de ingressos para Carnaval no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vendas de ingresso para as arquibancadas especiais e cadeiras individuais do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio começam neste sábado (14). Os ingressos serão negociados exclusivamente por telefone. O interessado deve ligar para o telefone da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba), que, após o processo, passará uma senha e um número de conta bancária para depósito nos dias 18 e 19 de janeiro. No primeiro final de semana, os ingressos estarão a venda apenas para cidades do Estado do Rio com código telefônico de área 21. As vendas para os demais Estados do Brasil serão feitas a partir de segunda-feira (16) pelo telefone (21) 3032-0001. Este ano, o valor das entradas varia de R$ 110 (meia-entrada) a R$ 320 (inteira) para cada um dos dois dias de desfiles do Grupo Especial, no domingo (26) e na segunda-feira (27) de Carnaval. No primeiro dia desfilam as escolas Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, Imperatriz, Vila Isabel, Salgueiro e Beija-Flor. No segundo serão as escolas União da Ilha, São Clemente, Mocidade, Unidos da Tijuca, Portela e Mangueira. Serão oferecidos 18.200 ingressos para cada um dos dois dias de desfiles. Cerca de 300 lugares estarão disponíveis para portadores de necessidades especiais. Veja os números de telefone para comprar os ingressos de cada setor: Setor 2 (arquibancada) - (21) 3032-0002 Setor 3 (arquibancada) - (21) 3032-0003 Setor 4 (arquibancada) - (21) 3032-0004 Setor 5 (arquibancada) - (21) 3032-0005 Setor 6 (arquibancada) - (21) 3032-0006 Setor 7 (arquibancada) - (21) 3032-0007 Setor 8 (arquibancada) - (21) 3032-0008 Setor 10 (arquibancada) - (21) 3032-0010 Setor 11 (arquibancada) - (21) 3032-0011 Setor 12 (cadeira individual) - (21) 3032-0012 Setor 13 (cadeira individual) - (21) 3032-0013