14/01/17 às 12:44 Redação Bem Paraná com informações do G1

Um caminhão carregado com geladeiras pegou fogo na manhã deste sábado (14) na BR-376, no sentido Curitiba. Não houve feridos. Segundo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas geladeiras foram levadas.

Duas pistas foram e por volta das 10h15 formou-se três quilômetros de congestionamento na rodovia.