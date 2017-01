Com acordo de U$ 7 milhões, Amber Heard e Johnny Depp assinam divórcio

Redação Bem Paraná com informações do Uol

14/01/17 às 13:50 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Amber e Deep: atriz queria que ex-marido arcasse com os custos de seus advogados, mas a decisão final diz que cada um pague pela própria defesa (foto: Reprodução)

Chegou ao fim a novela do divórcio dos atores Amber Heard e Johnny Depp. De acordo com o site TMZ, a separação do casal foi oficializada nesta sexta-feira (13). Heard estava tentando adiar o divórcio para poder usar o testemunho de Depp, o juiz do caso, no entanto alegou que tinha documentos suficientes para oficializar o divórcio.

O acordo entre os atores prevê que Depp pague U$7 milhões para Heard. Os advogados de Depp recorreram ao juiz para que ele aplique uma multa de U$ 100 mil em Hear por ter adiado o processo. O pedido, no entanto, foi rejeitado.

Já atriz queria que Depp arcasse com os custos de seus advogados, mas a decisão final diz que cada um pague pela própria defesa. Em maio do ano passado, Amber Heard pediu o divórcio e acusou Johnny Depp de violência doméstica, tendo apresentado uma denúncia à Polícia de Los Angeles e prestado depoimento. Ela também compareceu a um tribunal com hematomas no rosto, acusando o ator de agredi-la violentamente com um celular.