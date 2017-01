Chapecoense derrota Ituano e avança às quartas de final da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense deu mais um passo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após avançar de modo inédito à segunda fase da competição, o clube catarinense garantiu na manhã deste sábado (14) a classificação às quartas de final da Copinha com vitória por 1 a 0 sobre o Ituano. Realizada no estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu, a partida teve paradas técnicas nos dois tempos por conta do calor de verão no interior paulista no horário próximo ao meio-dia. O Ituano foi discretamente melhor no primeiro tempo, que terminou sem gols, mas com oportunidades para ambas as equipes. O goleiro da Chapecoense, Tiepo, teve que trabalhar no começo da etapa complementar, porém foi a equipe catarinense que saiu na frente. Em uma jogada bem trabalhada que começou em uma cobrança de lateral, Alemão colocou a bola em jogo para Alisson, que devolveu para Alemão cruzar de primeira. Sozinho na altura da marca do pênalti, Vini cabeceou no canto superior direito e abriu o placar. Com a vitória, a Chapecoense aguarda o vencedor do confronto entre São Carlos e Paulista para saber quem será seu adversário nas quartas de final. A equipe catarinense cresceu nas eliminatórias da Copinha. Depois de se classificar com quatro pontos como segunda no Grupo 14, a Chapecoense derrotou nos pênaltis o São Paulo, primeiro do Grupo 13, na segunda fase da competição. Na terceira, que antecedeu as oitavas de final, ela venceu o Capivariano por 3 a 2.