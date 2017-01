Desafio das estrelas em Caiobá será neste domingo terá grandes nomes do futebol

Neste domingo (15), o Projeto Verão Paraná, do Governo do Estado, realiza em Caiobá o “Desafio das Estrelas”, evento organizado pela Secretaria do Esporte e do Turismo com a presença de jogadores que fizeram história no futebol.



Vários craques já estão confirmados, como Levir Culpi (Colorado, Santa Cruz), Adilson Batista (Grêmio e Corinthians), Leomar (Atlético Paranaense), Saulo (Paraná Clube), Perdigão (Internacional e Vasco), Ademir Alcântara (Coritiba), Castro (Santos e Paraná Clube), Paulo Rink (Atlético Paranaense e Bayer Leverkusen da Alemanha), Ageu (Paraná Clube), Roberto Costa (Atlético) entre outros. Do futsal, Danilo Lacerda (Seleção Brasileira).



Os craques formarão duas equipes e enfrentarão seleções de Matinhos, que terão como reforços Dagoberto, Gugu, entre outros, em partidas de futebol de areia. O primeiro jogo está marcado para 09 horas e o segundo, 10 horas, na arena montada nas areias de Caiobá, no final da rua Londrina.



"O objetivo é que o verão seja sempre uma festa em nosso litoral. Além de nossa intensa programação, que envolve a comunidade local e os visitantes, como este desafio, com a presença de ‘estrelas’ do futebol, estamos fazendo todos os esforços para que as cidades do litoral estejam preparadas, em todos os sentidos, para uma melhor qualidade de vida”, destacou o governador Beto Richa. “Não só sob o ponto de vista de saúde, educação, segurança e recreação, mas também em infraestrutura”, concluiu.



Um dos organizadores do “Desafio das Estrelas”, o ex-jogador Milton Francisco do Ó (Miltão do Ó), acredita em um grande evento com a presença de grande público. “Não realizávamos este desafio há muito tempo, e agora com o Projeto Verão Paraná e o apoio do secretário Douglas Fabrício (Esporte e Turismo), estamos de volta e temos a certeza de que será um grande evento. São atletas que nos deram muita alegria no futebol e o público não se arrependerá de assistir a dois grandes jogos”, disse.



Na opinião do secretário do Esporte e Turismo do Paraná, Douglas Fabrício, o Desafio das Estrelas vai expor um pouco da história do futebol paranaense aos veranistas e residentes do litoral.



“Será um belo evento que aproxima ídolos e torcida, além de valorizar nossos ex-atletas que tanto fizeram pelo crescimento do futebol do nosso estado. É a oportunidade de exercermos nossa paixão pelo futebol de forma descontraída. É uma ação educativa do Governo Beto Richa, que traz um pouco da história de nosso esporte. Contamos com a presença das famílias, dos torcedores do Coritiba, Atlético, Paraná Clube e demais times brasileiros”, disse.



A iniciativa é resultado de um trabalho da Secretaria do Esporte e do Turismo em parceria com a Sanepar, Copel, Detran, é-Paraná, Fecomércio, CREF9/PR e prefeituras de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba.



Serviço:



O que: Desafio das Estrelas



Data: Domingo (15-01-2017)



Local: Arena montada em Caiobá (final da rua Londrina)



Horário: 9h e 10h