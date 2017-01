Temporada 2017 tem muita diversão, cultura e informação

(foto: AEN)

Para mostrar o que está acontecendo durante a temporada, direto de um container montado à beira da Praia Brava de Caiobá, na Avenida Atlântica, 1000, a Rádio e Tv E-Paraná apresentam sua programação ao vivo. O jornal É-Paraná - 1ª Edição, apresentado por Barbara Passos, acontece de segunda a sexta-feira, das 11h50 às 12h10. Coladinho ao jornal, Giovanna Pereira, chega com o Boletim É-Esporte. Às 19h40 o jornal É-Paraná - 2ª Edição, apresentado pela jornalista Gizah Szewczak, também conta com entradas ao vivo do Litoral do Estado atualizando serviços e informações.



O É-Cultura, programa que apresenta um cenário cultural com novidades, destaques, curiosidades, além da conversa com artistas que agitam o cenário cultural do Paraná, também será apresentado ao vivo no dia 20 de janeiro, sexta-feira, às 13h.



A Rádio É-Paraná, nas sextas e sábados, também desce a serra e apresenta do Litoral o programa Distribuição Nacional. Aos sábados, o programa vai receber artistas acompanhados de boa música com bandas ao vivo.



DJ E POCKET SHOWS - Nas sextas-feiras a É-Paraná, em um espaço especial à beira mar, realiza a apresentação de DJs, e aos sábados, pocket shows, das 18h às 19h30. Se apresentam no dia 28 de janeiro Kid Vinil e o grupo Carne de Onça. No dia 04de fevereiro é a vez de Iria Braga e banda, dia 11 de fevereiro Felip Harp e banda e para encerrar dia 18 de fevereiro o grupo Mulamba. Nos dias 14 e 21 de janeiro, sábado, os djs voltam para animar o início da noite, das18h às 20h.



Desse espaço quem estiver no Litoral poderá conferir informações e serviços como balneabilidade, estradas, dicas, eventos e promoções.



Tudo isso acompanhado de perto pelo departamento de Mídias Digitais da É-Paraná que mostra toda essa movimentação com muita agilidade e criatividade.



LÚDICAS E EDUCATIVAS - O Detran também vai estar mais perto do veranista. Além da autarquia oferecer serviços de habilitação e veículos, esclarecer dúvidas, consultar processos, pontuação de CNH e realizar cadastros no sistema Detran Fácil, realiza outras ações de trânsito para educar e divertir. Em uma tenda armada na praia brava de Caiobá, de 13 de janeiro a 19 de fevereiro, acontecem as atividades lúdicas, jogos educativos de trânsito para crianças e adultos.



Das 14h às 18h, haverá atividades diárias, como tabuleiro gigante, atividades lúdicas e jogo da memória sobre sinalização de trânsito. Os servidores do Detran irão distribuir brindes para as crianças como mini multas, livros para colorir e jogo tabuleiro Transito Mais Seguro.



SE LIGA - Para alertar sobre os riscos da combinação entre álcool e direção o Detran realiza a abordagem do “Se liga no trânsito – Se beber não dirija” contará com apoio da Assessoria Especial de Juventude e vai alertar sobre os riscos da combinação entre álcool e direção. Assim o Detran vai percorrer os bares e restaurantes de Caiobá, Matinhos e Praia de Leste, de sexta-feira a domingo, das às 22h e 0h.



CULTURA E ESPORTE - A Secretaria do Estado da Cultura, todos os sábados, realiza apresentações culturais para as crianças, sempre às 17h.



A Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo também realiza atividades recreativas e entretenimento durante o Verão Paraná 2017. Até 06 de fevereiro acontecem atividades recreativas e esportivas, de terça a domingo em Matinhos, Caiobá e Pontal do Paraná, Ipanema, além das equipes itinerantes que vão atender diversos balneários do Litoral.



A Secretaria promove também ações comunitárias sob coordenação técnica de equipe de outras Secretarias de Estado ou das prefeituras municipais. São informações turísticas, atividades ecológicas, educação ambiental e para o trânsito, apresentações culturais e muitas outras atividades.



WI-FI - A Companhia Paranaense de Energia (Copel) colocou à disposição, gratuitamente, 20 pontos de rede wi-fi nas orlas de Matinhos, Caiobá, Guaratuba e Praia de Leste, até final de fevereiro. Cada ponto tem conexão que abrange cerca de 300 metros.



Para ter acesso à rede é preciso conectar o laptop, celular ou tablet e procurar as redes sem fio disponíveis. Nas áreas de alcance aparecerá a opção CopelTelecom e, ao solicitar a conexão, o veranista será redirecionado para um pré-cadastro.



É necessário preencher um cadastro com nome, número do celular, endereço de e-mail e número do CPF. Cada usuário recebe um login e uma senha, enviados por e-mail e para o telefone celular, para ter acesso livre à rede. Desde que a conexão foi disponibilizada, no domingo (1º), a Copel já contabilizou mais de 1,8 mil usuários cadastrados.



DUCHAS ECOLÓGICAS - A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está instalando 60 duchas para banho em pontos de maior movimento nas praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. A chuveirada é gratuita e faz parte do projeto Chuá, que busca reduzir o consumo de água tratada e dar conforto aos banhistas.



Serão instalados chuveiros em 10 pontos: em Guaratuba, na Praia do Cristo, na Praia Central e em Caieiras; em Matinhos, na Praia Mansa, em frente ao Mapping, em frente à Casa do Camarão e em frente ao edifício Top Line. Em Pontal do Paraná, as duchas serão instaladas na entrada principal da Praia de Leste, na entrada principal de Ipanema e em frente ao posto dos bombeiros em Pontal do Sul. Em cada ponto, devem ser instalados de três a oito chuveiros, conforme a movimentação. Os chuveiros funcionarão diariamente das 9h às 19h.



O Verão Paraná 2017 conta com o apoio da Secretaria de Estado da Comunicação Social, do Instituto Ambiental do Paraná e do Instituto Águas Paraná.