Ceni ensaia time para jogo-treino e mantém Sidão como titular

ESTEVAN CICCONE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni comandou seu primeiro coletivo aberto para a imprensa neste sábado (14) em Bradenton, na Florida. O técnico esboçou o time titular do jogo-treino deste domingo contra o Boca Raton e manteve o goleiro Sidão entre os titulares depois de ele começar jogando o último jogo-treino contra o FC Sarasota. O time titular foi formado por Sidão; Breno, Rodrigo Caio e Maicon; Bruno, Tiago Mendes, Araruna e Buffarini; Wellington Nem, Chavez e Luis Araujo. Entre os reservas ele escalou: Denis, Wesley, Lugano, Lucão e Junior Tavares; Wellington, João Schimit e Cícero; Cueva, Neílton e Gilberto. Na segunda parte do treinamento, entraram Shaylon e Douglas nas vagas de Lugano e Gilberto. Denis e Sidão trocaram de lado. Bruno deu lugar a Foguete. O coletivo terminou 1 x 1, com gols de Cicero e Chavez. A atividade, mais uma vez, foi em alto nível de competitividade. Começou com jogadas de ataque contra defesa e finalizações, priorizando a marcação e velocidade. Rogério orientou o time falando o tempo todo e participou de todo o trabalho. Foi possível perceber muita cobrança entre os atletas e disputas de bola sem tirar o pé. Uma cobrança feita pelo técnico logo na chegada ao clube surtiu efeito. Os jogadores falam muito uns com os outros, gritam, se cobram, durante toda a atividade. O São Paulo estreia na Florida Cup no dia 19, quinta-feira, contra o vencedor do confronto de amanhã entre River Plate–ARG e Millionários–COL.