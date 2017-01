Palácio do Planalto está sem câmeras de segurança desde 2009, diz ministro

(foto: Agência Brasil)

Desde 2009, a sede da Presidência da República está sem câmeras de segurança. A informação foi passada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, a revista "Veja" e confirmada em entrevita a TV Globo, exibida nesta manhã de sábado,14.

Segundo a entrevista exibida pela TV Globo, ele disse acreditar que a retirada foi proposital e que a situação "era de descontrole". O general afirmou que impediram que as câmeras fossem recolocadas e que o palácio passou anos em que não houve registro de imagens.

No palácio, funcionam, além da estrutura que atende aos servidores da Presidência, os gabinetes do próprio presidente e dos ministros da Casa Civil, da Secretaria de Governo e do GSI.

As câmeras foram retiradas do palácio em 2009, no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o Planalto passou por uma reforma, segundo o ministro.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional informou que foi aberto um processo de licitação para a instalação de novas câmeras. Etchegoyen tambem disse que, ao assumir o GSI, em maio do ano passado, estranhou a ausência das câmeras de segurança.

Por conta disso, ele afirmou também que, em investigações ou pedidos do Congresso de imagens internas do Planalto, tem sempre de responder que não dispõe das imagens.