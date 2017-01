Dinheiro e objetos roubados de casa em Paranaguá são recuperados

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

14/01/17 às 16:35 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Policiais militares da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA), atuantes no “Verão Paraná 2016/2017”, recuperaram R$ 822,00 em dinheiro e objetos que haviam sido furtados de uma residência em Paranaguá (PR), Litoral do estado. A ação aconteceu na tarde de sexta-feira (13/01) e resultou em um homem conduzido à delegacia.

