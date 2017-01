Dupla brasileira garante o primeiro título do país no Rally Dakar

O Brasil conquistou o seu primeiro título na história do tradicional Rally Dakar. A façanha inédita no rali mais prestigiado do mundo foi garantida neste sábado,14, pela dupla Leandro Torres e o navegador Lourival Roldan. Os brasileiros venceram a disputa na categoria UTVs, que fez sua estreia no Dakar 2017, depois de ficarem em segundo na última especial da competição até Buenos Aires. O melhor resultado do país até então era de André Azevedo, vice-campeão nos caminhões em 2003.

A vitória na etapa deste sábado foi da dupla russa Maganov Ravll e Kirill Shubin. Mas a festa ficou com os brasileiros, que chegaram em segundo, um pouco mais de quatro minutos depois da Rússia, e garantiram o título no geral. Ravll e Shubin ficaram em terceiro na classificação final, enquanto os chineses Wang Fujiang e Li Wei alcançaram a segunda colocação.

A categoria UTV é uma novidade do Rally Dakar. Até a última edição, os representantes da UTV (veículo utilitário multitarefas, modelo que fica entre o carro e o quadriciclo), competiam junto com os carros padrões.

O Rally Dakar 2017 se encerrou neste sábado depois de duas semanas atravessando a América do Sul pelos terrenos belos e desafiadores de Paraguai, Bolívia e Argentina.