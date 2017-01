Ônibus fura sinal e bate em carro, que pega fogo no Bigorrilho. Veja vídeo

(foto: Rede News 24 Horas)

Os passageiros do ônibus que faz a linha Jardim Esplanada passaram por uma grande susto nesta tarde de sábado, 14. Segundo relato dos passageiros, após furar o sinal vermelho na esquina da rua Francisco Rocha, no bairro Bigorrilho, o ônibus bateu em cheio em um carro que vinha pela Alameda Júlia da Costa.

Isaias Ferreira dos Santos, motorista da Ipanema, conta que por conta da violência da batida, o carro dele acabou rodando e batendo em outro carro e o ônibus bateu em outras quatro motos. No momento da batida, o carro pegou fogo. O motorista saiu pela porta do passageiro e sofreu apenas ferimentos leves na mão e no braço. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo no carro.

No ônibus estavam quatro pessoas. Uma senhora caiu e teve leves ferimentos na região lombar, segundo socorrista do Siate.