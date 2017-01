Corinthians anuncia Fellipe Bastos e chega a 6 reforços para a temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians acertou mais um reforço para a temporada. Trata-se do volante Fellipe Bastos, 26, que defendia o Al Ain, time dos Emirados Árabes Unidos. Nesta manhã, o atleta realizou testes físicos e exames médicos, e assinou contrato por duas temporadas. Ele embarca neste domingo (15) para os Estados Unidos, onde se juntará ao elenco que disputa a Florida Cup. Na última semana, Fellipe Bastos obteve liberação da equipe árabe. O fato facilitou a negociação com o Corinthians. O jogador estava satisfeito com a vida em Dubai, mas gostou da possibilidade de retorno ao Brasil. O jogador atuava nos Emirados Árabes desde 2015, quando deixou o Grêmio. Antes, atuou por Ponte Preta e Vasco, além do Benfica-POR. Na avaliação da comissão técnica, Fellipe Bastos se enquadra melhor como segundo volante, posição que também tem Rodriguinho, Camacho e os jovens Maycon e Marciel. A força física e o chute de longa distância são suas melhores características. "Estou muito feliz. É um sonho realizado jogar em um dos maiores clubes do Brasil. Quero mostrar esta vontade dentro de campo, e junto com meus companheiros tentar conquistar títulos e escrever meu nome na história do Corinthians. Vou tentar retribuir dentro de campo o carinho e colocar toda a vontade para que a gente conquiste títulos para marcar o nome", declarou o jogador ao site do clube. Fellipe Bastos é o sexto reforço corintiano para a temporada 2017. O clube já contratou mais dois volantes: Gabriel e Paulo Roberto, que atuam de primeiro volante. Três atacantes foram anunciados: Jô, Kazim e Luidy. O Corinthians ainda está perto de anunciar Didier Drogba.