Chapecoense negocia a contratação de goleiro de clube português

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense segue reestruturando seu elenco após o acidente de Medellín. O UOL Esporte apurou que o clube catarinense mira agora a contratação de Rafael Bracali, goleiro brasileiro que atua pelo Arouca, do futebol português. O jogador de 35 anos tem mais três anos de vínculo com a equipe e é titular absoluto, o que dificulta a negociação. A indicação do nome é do treinador Vagner Mancini, que comandou Bracali em 2005, na campanha do título da Copa do Brasil do surpreendente Paulista, time do interior de São Paulo. O atleta seguiu para Portugal no ano seguinte, contratado pelo Nacional, e por lá já passou também pelo Porto e pelo Olhanense. A imprensa portuguesa já repercute o caso e afirma que, justamente pelo "fator Mancini", a oferta balança o goleiro. O jornal local O Jogo informou, neste sábado (14), que representantes da Chapecoense já estão em Portugal para reunião com o Arouca. O acidente aéreo do dia 29 de novembro de 2016 matou 71 pessoas, sendo 19 jogadores. Desde então, o clube já apresentou 13 reforços: o goleiro Elias, o lateral direito Zeballos, os zagueiros Douglas Grolli e Luiz Otávio, o lateral esquerdo Reinaldo, os volantes Andrei Girotto, Moisés e Amaral, os meias Nadson e Dodô e os atacantes Niltinho, Rossi e Osman.