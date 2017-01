Detentos começam rebelião em presídio do Rio Grande do Norte

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Detentos do maior presídio do Rio Grande do Norte, a Penitenciária de Alcaçuz, iniciaram uma rebelião no final da tarde deste sábado (14). O governo estadual confirmou o fato, mas ainda não tem informações sobre o que causou o motim e se há presos feridos. A rebelião começou por volta das 17h, no horário local (18h em Brasília). Os secretários de Segurança e de Justiça estão a caminho da penitenciária. Penitenciária Estadual de Alcaçuz O Rio Grande do Norte viveu uma crise de segurança pública no ano passado, com ataques a ônibus. A Força Nacional chegou a ser enviada para o Estado. O governo, na época, atribuía os ataques a uma reação à instalação de bloqueadores de celulares nos presídios estaduais, e informou que as ordens partiam de dentro das penitenciárias.