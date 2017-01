Dupla brasileira é campeã do rali Dakar pela primeira vez na história

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A dupla brasileira Leandro Torres e Lourival Roldan deu o primeiro título do ano ao esporte brasileiro. Os dois foram campeões neste sábado (14) da categoria UTV do Rali Dakar, feito inédito para o Brasil. O feito da dupla brasileira foi considerada surpreendente. Os dois estavam em segundo lugar após a etapa da última sexta (13), mas acabaram conquistado a primeira colocação e o título. A UTV, que utliza um veículo semelhante a um buggy, é estreante no Rali Dakar e assim os brasileiros fazem história também na competição por ser a estreia da categoria UTV. O melhor resultado do país havia sido de André Azevedo, que ficou em segundo lugar em 2003. Foram 9 mil km de disputa em 54h01min50 (tempo extra-oficial). A vitória dos brasileiros aconteceu com mais de quatro horas de vantagem para os segundos colocados, os chineses Wang Fujiang/Li Wei. O Rali Dakar passou por Paraguai, Bolívia e Argentina em duas semanas de disputa. "É um sonho. Ano passado vimos como difícil essa odisseia e esse ano planejamos tudo para ir mais longe. O mesmo time, o mesmo carro. Somos os primeiros vencedores da UTV", disse Leandro Torres ao site oficial do Dakar logo depois da vitória, visivelmente emocionado. Leandro ainda exaltou o legado que a dupla deixa. "A gente nem sabe onde está ainda direito, mas a cabeça está no mundo da lua. O Brasil nunca ganhou categoria, é um marco. A vitória é de todos nós. Todos gostam de rali no Brasil. Os apaixonados sempre incentivaram direta e indiretamente. Deixamos legado para que todos tomem atitude como nós tomamos. Não somos garotos e o brasileiro pode quando quer", falou ao Fox Sports. Lourival Roldan ressaltou a energia para que os dois fossem campeões. "Eu falei que só faltava ser campeão e que seríamos. Eu estava contando com essa energia. Toda hora a gente acenada".