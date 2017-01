Botafogo vence Mirassol com gol de pênalti e avança na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois do sufoco nos pênaltis na fase anterior, mais uma vez a marca de cal ajudou o Botafogo. Neste sábado, um gol de Igor Cássio, de pênalti, definiu a classificação da equipe carioca às quartas da Copinha após um 2 a 1 sobre o Mirassol. Agora o time carioca vai enfrentar o Batatais, que bateu a Ponte Preta nos pênaltis na tarde deste sábado. Na fase anterior, o Botafogo havia eliminado o Grêmio Novorizontino nos pênaltis após um empate por 1 a 1. Para o Mirassol, o gosto da eliminação será especialmente amargo. Embora Jordan tenha aberto o marcador para o Botafogo logo aos 22 minutos do primeiro tempo, foi o time do interior paulista que jogou melhor em quase todo o jogo. No entanto, após o empate com Gabriel Justino, aos 34 min do primeiro tempo, o Mirassol não soube transformar seu domínio em gols. Sorte do Botafogo, que aos 32 minutos conseguiu o pênalti, viu o capitão rival ser expulso, fez 2 a 1 e dominou a partida até o apito final. "Errar todo mundo erra, mas tem de admitir o erro. Ele interferiu no jogo, deu o pênalti não sei por que", disse Ivan Baitello, técnico do Mirassol, que também reclamou de impedimento no lance do primeiro gol fo Botafogo. "O sentimento é de tristeza, frustração", completou ele ao Sportv.