A Penitenciária estadual de Piraquara (PEP1) registrou uma tentativa de fuga em massa de presos na madrugada deste domingo (15). O presídio fica em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen), 23 presos fugiram. Dois deles, porém, acabaram mortos na fuga.

