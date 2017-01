O avião caído em Querência do Norte: 60 kg de cocaína a bordo (foto: Divulgação / PMPR)

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste sábado (14), em Querência do Norte, no noroeste do Paraná, neste sábado (14). A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência e não encontrou ninguém no avião; contudo, havia 60 kg de cocaína a bordo.

O local da queda era uma plantação de arroz. O avião estava ali, mas o piloto não foi encontrado. Suspeita-se que ele tenha abandonado a aeronave para não ser preso, por causa da cocaína.

A droga foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil de Loanda. As causas do acidente aéreo ainda serão investigadas.