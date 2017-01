Moisés vira maior aposta do Corinthians para 2017

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos principais motivos para o Corinthians ter vendido Uendel ao Internacional é a reputação elevada dos outros dois laterais esquerdos do elenco. Em especial Moisés, que retorna do Bahia após empréstimo de um ano com um novo status para o Parque São Jorge e virou a maior aposta do clube para a temporada 2017. Nos últimos dias, o Corinthians barrou a saída de Moisés para o CSKA Moscou-RUS. De acordo com dirigentes, o lateral de 22 anos é hoje o jogador mais valorizado do clube no mercado e teve, inclusive, consultas do Bayer Leverkusen-ALE e procuras de equipes brasileiras. Como o atual contrato de Moisés é válido apenas até o fim da temporada, o Corinthians deverá estender o vínculo dele por mais três anos e conceder também um aumento salarial. No momento, o clube tem 80% dos direitos econômicos do jogador, que também é visto como uma oportunidade futura importante de negócio. Um aliado importante nesse sentido é o empresário Giuliano Bertolucci, responsável por prospectar oportunidades para Moisés. Parceiro do iraniano Kia Joorabchian, ele realizou boa parte das grandes vendas do Corinthians ao exterior nos últimos 10 anos, desde Willian, em 2007, Paulinho, em 2013, e Felipe, em 2016. A avaliação sobre Moisés e Guilherme Arana é que decidiram a venda de Uendel ao Internacional. O titular da posição tinha salário considerado alto (em torno de R$ 200 mil) e pouco mercado, por já ter 29 anos. Já os dois laterais que ficam são jovens, custam menos e podem se tornar ativos importantes no futuro. A direção ainda tem o plano de tornar Guilherme Romão, dos juniores, a terceira opção. Na briga pela titularidade, Arana sai em desvantagem por estar em janeiro a serviço da seleção brasileira sub-20, mas deve competir por um lugar na equipe em patamar de igualdade. Com 19 anos, o lateral esquerdo está entre os profissionais desde 2014 e foi figura importante na conquista do Brasileirão há dois anos durante lesão de Uendel.