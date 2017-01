Grêmio planeja turnê na América do Sul e Europa para expandir base

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ver jovens decidirem e ajudarem a quebrar o jejum de 15 anos sem títulos, o Grêmio quer ser cada vez mais reconhecido como clube formador. Na esteira de Pedro Rocha, Everton e Luan o clube planeja excursões das equipes das categorias de base para expandir. Os destinos em 2017 deverão ficar na América do Sul e a seguir, se espraiar para a Europa. A ideia é tocada por Francesco Barletta, coordenador geral das categorias de base, que assumiu definitivamente o cargo após a saída de Júnior Chávare. "A ideia é fazer uma expansão mais voltada para a América do Sul e alguma possibilidade de Europa. O objetivo é avançar no continente, expandir e promover algo gradual", disse Barletta a reportagem. O primeiro passo já foi dado com time sub-14 e 16: jogos na Argentina. Agora o clube trabalha para participar de torneios e fechar excursões que deem rodagem aos jogadores. As turnês também servirão para o clube captar jogadores.