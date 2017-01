Whatsapp vira trunfo para adaptação de Felipe Melo ao Palmeiras

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Melo está à vontade no Palmeiras. Na última sexta-feira (13), logo no primeiro dia de trabalho do atual campeão nacional, o volante participou dos dois períodos de treinamentos com os companheiros e já até ensaiou uma vaga no time titular. A rápida adaptação contou com o auxílio digital do aplicativo Whatsapp. Logo após garantida a contratação, o telefone de Felipe Melo 'vibrou' com a entrada em um novo grupo no Whatsapp; nele estão presentes diretores, comissão e os jogadores do Palmeiras. O aplicativo permitiu a Felipe Melo se sentir bem-vindo em poucos segundos. O experiente volante e os outros sete reforços – Fabiano defendeu a equipe na conquista do título nacional – aproveitaram o popular meio de comunicação para se entrosarem rapidamente. O grupo de Whatsapp se tornou tema até na entrevista coletiva de Michel Bastos, amigo de Felipe Melo dos tempos de seleção brasileira e Grêmio e apresentado como novo atleta palestrino durante a última semana. "Já estou me sentindo em casa. [...] Sei que o Felipe Melo vai chegar brincando, rindo. Antes mesmo de vir para cá, a gente já estava no grupo de Whatsapp do time, e o Felipe Melo foi um cara que já falou bastante", brincou o camisa 15 palmeirense. A adaptação de Felipe Melo se mostrou rápida também dentro das quatro linhas. Ao participar pela primeira vez de um trabalho tático com Eduardo Baptista, o volante atuou atrás da linha de quatro titulares (Róger Guedes, Tchê Tchê, Moisés e Dudu) e recebeu elogios do treinador. Além do senso de cobertura, chamou a atenção a distribuição de jogo de Felipe Melo mesmo sob pressão – a marcação apertada a partir da intermediária adversária foi treinada exaustivamente pelo comandante palmeirense na quinta e na sexta-feira. Felipe Melo terá a semana inteira para se entrosar ainda mais com o novo elenco. A partir desta segunda-feira, o Palmeiras volta a se concentrar na Academia de Futebol; o grupo permanece junto até a viagem para Chapecó na sexta-feira, um dia antes do amistoso contra a Chapecoense, na Arena Condá.