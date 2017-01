Inter aposta em time ofensivo e quer jogar Série B 'no campo do adversário'

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter se prepara para propor o jogo em 2017. Como maior clube da Série B, o Colorado sabe que terá pela frente adversários preferencialmente defensivos e mira jogar 'no campo do adversário'. Tal indicação fica claro já na formação da nova defesa do time. Alemão, que disputou pelo Botafogo o último Brasileiro, é um lateral direito preferencialmente de ataque e que tem na velocidade a principal arma. Vai ao fundo e consegue recompor rapidamente, não é de esperar a jogada acontecer. Uendel, do lado oposto, também chama atenção pela preferência de ataque. Mesmo que sem o mesmo vigor físico e intensidade do futuro colega, ele se destaca por entrar na área e concluir jogadas. Marcou três gol na temporada passada, e desde 2010 não completa uma temporada sem marcar gols. No centro da defesa, Neris, que chega do Santa Cruz, se destaca pela saída de jogo. Apresentado, ele disse que a característica de 'encontrar o melhor passe' sempre o acompanhou. "Tenho essa facilidade de poder ter uma tranquilidade para procurar o melhor passe, então vejo sim como uma boa saída de bola, um bom início de jogada, mas claro que estamos em um período de início de temporada, trabalhando forte... Vou procurar me preparar o máximo possível para poder ajudar", disse. Ao seu lado poderá estar Paulão ou mesmo Ernando, já conhecidos da torcida. No meio-campo, o técnico Antonio Carlos Zago prepara um teste: Seijas como segundo volante. Ao lado de Rodrigo Dourado, o venezuelano poderá compor quando necessário e auxiliar na saída de jogo, dando alternativa a Valdívia, D'Alessandro e Roberson, que podem completar um time titular com Nico Lopez. Desta forma, a equipe posta-se totalmente ofensiva, com linhas compactas e adiantadas antevendo um rival fechado e preparado para buscar alternativas de driblar a retranca. Esta é a principal ideia evidenciada nos primeiros dias de Antonio Carlos, que terá ao menos dois amistosos para preparar a equipe visando o início das competições oficiais. DIREÇÃO SEGUE ATRÁS DE REFORÇOS Enquanto isso, a direção do Inter quer anunciar ao menos mais três jogadores. Um para o setor de ataque, um meio-campista e um zagueiro. Na defesa, Klaus, do Juventude, é o mais cotado. Marcelo Cirino perdeu força porque a negociação movimentaria um valor acima do que o Colorado poderia pagar. Com isso, opções voltarão a ser avaliadas até mesmo no mercado internacional.