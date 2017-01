Vasco reedita final da Libertadores de 98 em primeiro desafio do ano

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um sabor de nostalgia com olhar de curiosidade. Neste domingo (15), às 17h (horário de Brasília), no Central Broward Stadium, em Lauderhill, na Flórida (EUA), o Vasco entra em campo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, do Equador, adversário da final da Libertadores de 98 conquistada pelo clube. O jogo será o primeiro grande desafio da equipe na temporada e é válido pelo torneio Flórida Cup.

Com dois reforços -– Escudero e Muriqui -– e uma proposta ofensiva com o novo técnico Cristóvão Borges, o time cruzmaltino desperta a curiosidade do torcedor, ressabiado com a campanha aquém do esperado na Série B do ano passado. A base da equipe permaneceu, mas alguns medalhões trintões foram afastados, como Jorge Henrique, Diguinho, Julio César e Júnior Dutra. Escudero e Muriqui, mesmo com poucos dias de treinamento, já serão escalados entre os titulares, mas a tendência é a de que Cristóvão efetue muitas mudanças no segundo tempo. O treinador tem optado pelo esquema 4-2-3-1, sem nenhum volante de ofício, improvisando o jovem Evander no setor ao lado de Julio dos Santos.

A delegação chegou à cidade americana na última quarta-feira e tem realizado atividades numa universidade local. O time tem contado com o apoio de vascaínos que residem nos EUA e a tendência é a de que um número considerável de torcedores esteja presente no estádio. O Vasco jogará mais duas partidas na Florida Cup caso vença o Barcelona. Superando os equatorianos, o time encara o Corinthians. No duelo com os paulistas, uma vitória levará a final e o adversário poderá ser São Paulo, River Plate (ARG) ou Millionários (COL). Se perder para o Timão, o Cruzmaltino disputará o quinto lugar.

AÇÕES DE MARKETING

Algumas ações de marketing serão desenvolvidas ao longo da competição tanto pelos organizadores do torneio quanto pelo clube. Pelo lado da Flórida Cup, no dia 20 de janeiro, no intervalo do jogo entre Orlando Magic e Milwaukee Bucks pela NBA, uma disputa de arremessos acontecerá com representantes de cada equipe participante. Pelo Vasco estará o zagueiro Rodrigo que, inclusive, antes da viagem, treinou o esporte com o time de basquete cruzmaltino. Já o clube pretende desenvolver ações com os sócios-torcedores e expandir a campanha aproveitado o período na terra do Tio Sam.

NOVO TÍTULO DA LIBERTADORES?

Curiosamente, no mesmo dia em que volta a enfrentar o adversário da final de 98, o Vasco poderá ser novamente campeão da Libertadores, mas no beach soccer. O Cruzmaltino entra em quadra neste domingo, às 14h, em Santos (SP), contra o Rosário Central (ARG), pela decisão da modalidade.