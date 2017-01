Fla privilegia base e pelo menos quatro jovens terão mais chances em 2017

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo se reapresentou para a temporada 2017 com 32 jogadores e ainda contará com o reforço de Rômulo, recém contratado pelo clube. Destes, 12 foram revelados nas categorias de base e pelo menos quatro terão mais oportunidades. O atacante Felipe Vizeu é um deles. Os outros são o volante Ronaldo e os meias Lucas Paquetá e Matheus Sávio. Há também a possibilidade de aproveitar a sensação da Copinha, Vinicius Júnior. O jovem de 16 anos treinará aos poucos com os profissionais no decorrer da temporada. Privilegiar a base é um caminho sem volta. Tanto que o zagueiro Léo Duarte, o meia Cafu, o lateral Thiago Ennes e o atacante Adryan - com situação indefinida - são outras peças possíveis de utilização. Alguns destes atletas cumpriram papel secundário na temporada 2016. O destaque foi o atacante Felipe Vizeu, uma realidade do clube e algumas vezes substituto direto de Paolo Guerrero mesmo com Leandro Damião no elenco. "Tomara que em um curto espaço de tempo tenhamos o elenco recheado de meninos, mas nunca esquecendo da experiência dos jogadores de mais idade. Não é um desejo, é uma filosofia e uma necessidade", afirmou o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano. "O Flamengo foi o campeão da última Copinha. Eles passaram um ano convivendo e amadurecendo. Agora, existe o desafio de assumirem um papel diferente no elenco. Esperamos que comprovem a qualidade. Isso tudo é um caminho sem volta", encerrou o dirigente.