Por causa de fuga em Piraquara, presídio de Cascavel suspende visitas

As visitas a detentos na Penitenciária Estadual de Cascavel (Oeste do Paraná) foram suspensas na manhã deste domingo (15). A determinação foi do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen), e foi tomada devido à figa de presos em Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba).

A determinação do Depen não foi bem aceita por familiares de presos em Cascavel. Alguns deles já estavam no presídio quando a direção mandou todos saírem. Havia o temor de uma rebelião devido à fuga na Penitenciária Estadual de Piraquara 1 (PEP1). (link) Alguns dos visitantes reclamaram em altos brados.

Segundo o Depen, a visitação deverá ser normalizada a partir de quarta-feira (18).