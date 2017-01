No Paraná, fuga de presos de penitenciária deixa dois mortos

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Uma fuga de presos na Penitenciária Estadual de Piraquara, no Paraná, deixou pelo menos dois mortos na manhã deste domingo (15). Um grupo explodiu, pelo lado de fora, um muro da penitenciária, que concentra membros da facção PCC (Primeiro Comando da Capital), segundo agentes penitenciários ouvidos pela Folha de S.Paulo. No mesmo momento, agentes e policiais monitoravam um início de tumulto num presídio ao lado, no mesmo complexo. Há suspeita de que a ação tenha sido coordenada. Na tentativa de fuga, a Polícia Militar reagiu, e dois presos foram mortos. Pelo menos 23 detentos fugiram, segundo uma contagem inicial. O presídio abriga atualmente 628 presos, mas não está superlotado -a capacidade oficial é de 647 vagas. A Secretaria da Segurança Pública ainda não tinha informações sobre a situação do presídio no final desta manhã.