“Sorry, sem comentários”, diz Justin Bieber sobre Selena

Bieber: cercado na saída de um hotel (foto: Reprodução / TMZ)

O cantor Teen Justin Bieber não tem nada a declarar sobre a cantor Selena Gomes, sua ex-namorada e que foi vista com o rapper The Weeknd. Abordado por paparazzi no sábado (14) à noite, na saída de um hotel, ele ouviu a pergunta sobre o que achava do relacionamento de sua ex com o rapper. E não falou nada. Ele ainda ficou desorientado com os fãs que pediam autógrafos e selfies – tanto que demorou para achar o próprio carro.