Policiais prenderam, perto do meio-dia deste domingo (15), quatro homens que teriam feito uma refém em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Com eles foram encontradas cinco armas. Os policiais suspeitam que os quatro teriam participado do arrebatamento de presos na Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP), mais cedo.

Mais informações aqui, no blog Plantão de Polícia.