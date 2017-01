SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 146 anos, o circo Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus encerrará suas atividades. O anúncio foi feito na página oficial do circo neste sábado (14) por Kenneth Feld CEO da Feld Entertainment, produtora do lendário Ringling Bros. "Após muita análise e deliberação, minha família e eu tomamos uma difícil decisão de negócios, encerrar nossas atividades", informou Feld.

O circo que chegou antes dos automóveis, aviões e filmes, foi obrigado a encerrar os shows devido ao aumento de custos, diminuição da venda de entradas e, sobretudo, depois que foi obrigado a tirar os elefantes de seu espetáculo. Em 2016 a Feld Entertainment retirou os elefantes, enviando 40 deles para o Centro de Preservação dos Elefantes na Flórida. A venda de tíquetes despencou. Perguntado se o espetáculo seria o mesmo sem os animais, Feld respondeu "Não, não será".

O Ringling Bros. foi durante décadas um dos maiores circos dos Estados Unidos. Em 1953 o escritor Ernest Hemingway, Prêmio Nobel de Literatura em 1954, escreveu três páginas do programa do circo. "O circo é o único deleite que você pode comprar com dinheiro. É o único espetáculo, que, enquanto você assiste, dá a qualidade de um verdadeiro sonho feliz", disse o escritor.

MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA

O espetáculo e suas "bizarrices" ganharam fama com P.T. Barnun, chamado de o "príncipe dos charlatões", que não hesitou em exibir gigantes da Islândia, mulheres da Patagônia, anões e até uma sereia de Fiji -que na verdade era um torso de macaco com uma cada de peixe costurada.

Mas essas e outras atrações, como trapézio voador, domador de leões, homem bala e palhaços não resistiram as inovações tecnológicas do século 20 e ao mundo digital. Numa era em que Pokemon Go, jogos online e celebridades de YouTube centralizam as atenções de crianças e adultos, o "Maior Show da Terra" já não é mais tão grande. Estão programadas visitas a 30 cidades americanas ainda este ano. O Rongling Bros. e Barnun & Bailey Circus fará sua despedida em 21 de maio, no Nassau Veterans Memorial Coliseum em Uniondale, Nova York.